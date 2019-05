Am Donnerstag ist es endlich soweit! Die 14. Staffel von Germany's next Topmodel geht in die alles entscheidende Runde! In Düsseldorf treffen die drei Finalistinnen Sayana, Simone und Cäcilia zum allerletzten Mal aufeinander und kämpfen um die begehrte Topmodel-Krone. Promiflash war nun bei einer Pressekonferenz, bei der Heidi Klum (45) über die Vorbereitungen sprach und zugab: Simone hat körperliche Beschwerden!

Laut Heidi habe Simone nicht nur mit ihrer Aufregung zu kämpfen, sondern auch mit Krämpfen, wie sie Promiflash verriet. Die Folgen des jahrelangen Leistungsports würden der 21-Jährigen noch immer zu schaffen machen. "Weil Sie ja auch Sportlerin gewesen ist und eine Beinverletzung hatte anderthalb Jahre lang", erklärte Heidi. Der Modelmama ist bewusst, wie hart es für ihren Schützling sein muss, bei den Proben den ganzen Tag auf hohen Schuhen zu laufen. Und auch Simi würde wissen, dass sie es dadurch deutlich schwerer als ihre Konkurrentinnen habe. Trotzdem gebe sie sich kämpferisch und wolle das Beste aus ihrer Situation machen.

Das Training für das kommende Finale verlangt den Nachwuchs-Models so einiges ab. Wie Sayana im Gespräch mit Promiflash enthüllte, haben die Mädels kaum eine freie Minute: "Wir sind nur noch am Proben. Wir stehen morgens um sechs Uhr auf, gehen frühstücken und dann werden wir schon von unseren Security-Männern abgeholt und dann proben, proben, proben."

Getty Images Heidi Klum bei den MTV Video Music Awards 2017

Instagram / simone.gntm.2019 Simone Kowalski in Hamburg

Instagram / _r.say_ Sayana, GNTM-Kandidatin der 14. Staffel

