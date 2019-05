Sie war der Hingucker des Abends: Hana Cross! Seit einigen Monaten ist das Model die Frau an der Seite von Brooklyn Beckham (20). Derzeit genießen die beiden Turteltauben beim Filmfestival in Cannes ein paar sonnige Tage in Südfrankreich. Dort tauchte das Paar bereits auf dem roten Teppich einer Filmpremiere auf und konnte kaum die Finger voneinander lassen. Jetzt zeigte die Schönheit ihre sexy Kurven auch bei einer anderen Veranstaltung an der Côte d'Azur!

Gemeinsam mit ihrem Brooklyn posierte Hana für die Fotografen beim Chopard The Gentleman's Evening at Annabel's im berühmten Hotel Martinez. Mit ihrem tief ausgeschnittenen Halterneck-Zweiteiler mit Dschungelprint in Blau- und Erdtönen zog die Beauty alle Blicke auf sich. Dazu hatte sich die 22-Jährige für schwarze Lack-Highheels entschieden. Ihre langen schwarzen Haare trug die Britin zu dem Anlass mit Mittelscheitel und streng geglättet.

Brooklyn kleidete sich farblich passend zu seiner Partnerin und stellte einmal mehr seinen besonderen Modegeschmack unter Beweis – den hat er wohl von seinen berühmten Eltern Victoria (45) und David (44) mit in die Wiege gelegt bekommen. Ein lässiges blau-weiß gestreiftes Hemd kombinierte der Künstler mit einer kakifarbenen Hose und einem braunen Ledergürtel. Auf den Kopf hatte er sich eine graue Ballonmütze gesetzt.

Getty Images Hana Cross und Brooklyn Beckham im Mai 2019 beim Filmfestival in Cannes

Getty Images Hana Cross und Brooklyn Beckham im Mai 2019 im Hotel Martinez in Cannes

Getty Images Hana Cross und Brooklyn Beckham posieren im Mai 2019 in Cannes

