Zickereien, Lästereien und sogar eine Prügelattacke – in diesem Jahr ging es bei den Kandidatinnen von Germany's next Topmodel ganz schön zur Sache. Cäcilia hielt sich meistens zurück – zumindest im Gegensatz zu so manch anderer ihrer Konkurrentinnen. Ihr Verhalten scheint sie aber in manchen Situationen trotzdem zu bereuen. Im Interview sprach die Freiburgerin jetzt ganz offen darüber, was sie rückblickend anders gemacht hätte.

Bei #GNTM The Talk ließ Cäcilia ihre Zeit in der Modelvilla nun noch einmal Revue passieren und gab zu: "Klar, heute, wenn man das alles wieder so sieht, vielleicht hätte man in einer Situation vielleicht anders gehandelt. Ich hätte mich manchmal einfach mehr auf mich konzentrieren sollen." Allerdings betonte sie auch, dass viele Auseinandersetzungen aus den Emotionen heraus entstanden seien. Manche Aussagen würde sie aber wohl gerne zurücknehmen. "Bei Streitereien oder wenn irgendetwas war, dann hat man vielleicht doch mal was Böses gesagt, was man vielleicht nicht hätte sagen sollen", erzählte die Beauty.

Mittlerweile sind die Zankereien unter den Mädels aber längst vergessen. Bei der GNTM-Pressekonferenz stellte Cäcilia klar: Sayana, Simone und sie verstehen sich sehr gut. "Was alles damals passiert ist, ist unter dem ganzen Stress und dem Druck passiert. Aber jetzt müssen wir uns aufs Finale konzentrieren", erklärte das Nachwuchsmodel.

Instagram / cäcilia.gntm.2019 Model Cäcilia

Instagram / caecilia.gntm.2019 "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Cäcilia

Instagram / heidiklum Heidi Klum und die GNTM-Finalistinnen Simone, Cäcilia und Sayana

