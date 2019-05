Die Modelmama spricht ein Machtwort! Während der 14. Staffel von Germany's next Topmodel geriet die Kandidatin Simone Hartseil bei ihren Konkurrentinnen immer wieder in die Kritik. Die Staderin mache zu viel Drama und gebe sich vor der Kamera ganz anders als privat, lauteten die Vorwürfe. Promiflash ist nun dabei, als sich Heidi Klum (45) auf einer Pressekonferenz zum GNTM-Finale in den Streit zwischen den Mädchen einmischt!

Neben der Jury-Chefin sind auch ihre Finalistinnen bei dem Medientreffen dabei. Auf die Frage, wie sich die drei trotz einstiger Zankereien verstehen, gibt sich Cäcilia diplomatisch: "Sehr gut. Was alles damals passiert ist, ist unter dem ganzen Stress und dem Druck passiert. Aber jetzt müssen wir uns aufs Finale konzentrieren." Bei ihren Ausführungen wird sie jedoch von Heidi unterbrochen: "Wenn ich noch mal was dazu sagen darf: Ich glaube, man muss immer versuchen, sich nicht so in anderer Leuts Sachen einzumischen", fasst sie die eigentliche Problematik zusammen.

Ihrer Meinung nach habe sich Simi nie über etwas beklagt, sondern ihre Probleme mit sich selbst ausgemacht. "Aber die haben sich immer so darauf gestürzt und dann ein Thema daraus gemacht als Gruppe", resümiert das GNTM-Oberhaupt. Laut Heidi kann Simone nun aber Genugtuung empfinden: "Also die anderen, die immer rumgezickt und rumgemeckert haben, die müssen jetzt backstage zugucken."

Instagram / caecilia.gntm.2019 GNTM-Girl Cäcilia

Anzeige

Instagram / simone.gntm.2019 Simone, "Germany's next Topmodel"-Finalistin 2019

Anzeige

Rodin Eckenroth/Getty Images Heidi Klum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de