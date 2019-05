Viele Fans hatten es bereits befürchtet, jetzt ist es traurige Gewissheit: Am gestrigen Mittwoch hatte Matthias Höhn (23) seinen letzten Auftritt bei Berlin - Tag & Nacht! Nachdem seine Figur Pascal herausgefunden hatte, dass seine Freundin Kim (Nathalie Bleicher-Woth, 22) ihn mit Leon (Sandy Fähse) betrogen hat, fasste er einen folgenschweren Entschluss: Er verlässt Berlin. Damit beendet auch Matze seine Karriere in der TV-Show. Mit rührenden Worten bedankt er sich für die tollen zwei Jahre, in denen er Teil des Casts sein durfte.

"Es war eine unfassbar aufregende Zeit, die ich nie vergessen werde und dafür bin ich unendlich dankbar, denn ohne dieses Kapitel in meinem Leben gäbe es auch nicht euch, die beste Community", beginnt er sein Statement auf Instagram. Er habe viel gelernt und sogar die Frau seines Lebens am Set kennengelernt. Der Schauspieler und seine einstige Kollegin Jenefer Riili haben ihre Liebe erst im vergangenen Jahr mit der Geburt ihres Sohnes Milan gekrönt. Nun will er den nächsten Schritt wagen und verspricht seinen Fans, dass sie ihn schon bald wiedersehen werden.

Doch Matze verlässt nicht nur die Serie "Berlin - Tag & Nacht" – auch im wahren Leben lässt er Berlin hinter sich. Zusammen mit seiner kleinen Familie brach er bereits im vergangenen März alle Zelte ab und zog nach München. Schon damals war er sehr zuversichtlich, was seine Entscheidung anbelangt und erklärte, dass sich mit Jenefer und Milan an seiner Seite einfach jeder neue Schritt gut anfühle.

