Ob Tom Kaulitz' (29) Taktik wohl aufgeht? Der Tokio Hotel-Gitarrist würde alles für seinen Zwillingsbruder Bill (29) tun. So wurmt es den Musiker schon seit einiger Zeit, dass er selbst zwar mit Heidi Klum (45) glücklich liiert ist, seine andere bessere Hälfte aktuell aber ohne Partnerin durchs Leben geht. Das möchte Tom offenbar schnellstmöglich ändern und greift Bill regelmäßig beim Flirten unter die Arme.

Wie das Geschwisterpaar nun im Interview mit der Hamburger Morgenpost verraten hat, bringt der Verlobte der Germany's next Topmodel-Chefin oft Gespräche zwischen seinem Bruder und interessanten Single-Damen in Gang. "Ich bin schon den ganzen Tag Wingman", beschrieb er seine Tätigkeit als Bagger-Helfer. Doch obwohl sogar Heidi immer wieder versucht, den Stein ins Rollen zu bringen, ist Bill weiterhin solo unterwegs. "Ja, da gibt es gar nichts. Tote Hose", gestand er.

Sollte er jedoch die richtige Frau finden, schließt der Sänger nichts aus. "Ich will gerne heiraten", offenbarte der "Melancholic Paradise"-Interpret in der Hans Blomberg Show auf dem Berliner Radiosender 104.6 RTL. Was meint ihr: Wird Tom eine Partnerin für Bill finden? Stimmt in der Umfrage ab!

ActionPress / Sebastian Gabsch / Future Image Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz 2019 in München

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz

Getty Images Bill Kaulitz 2017 in Berlin

