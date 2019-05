Was ist bloß bei Sophia Thiel (24) los? Diese Frage brennt eingefleischten Fans der Fitness-Bloggerin schon seit Monaten auf der Seele – denn um die Influencerin, die ihre YouTube-Abonnenten und Instagram-Follower einst regelmäßig mit Clips und Posts aus ihrem Alltag versorgte, ist es verdächtig ruhig geworden. Innerhalb ihrer Netz-Gemeinschaft wurden zuletzt immer mehr Stimmen laut, die mal wieder einen Einblick in das Leben ihres Idols forderten. Ihre Bitte wurde jetzt erhört: Nach längerer Abstinenz meldet sich die Power-Blondine mit einem emotionalen Erklärungsvideo zurück.

"Ich hätte echt nie gedacht, dass ich jemals so ein Video machen werde", leitete die 24-Jährige ihren YouTube-Beitrag ein, in dem sie einen Rückblick auf ihre Transformation und bisherige Karriere wirft. Ihren Zuschauern zeigt sie sich darin nicht etwa selbst, sondern legt lediglich ihre Stimme über einen Zusammenschnitt älterer Aufnahmen. Ihre vergangenen Jahre seien zwar mit Erfolg gesegnet gewesen, sie habe aber immer wieder schwere Rückschläge verkraften müssen. "Ich brauche etwas Zeit für mich selbst, um das Erlebte sacken zu lassen und zu realisieren. Ich will meine Energiereserven wieder aufladen, Kraft tanken und wieder in Balance und Einklang mit mir selbst kommen", kündigte sie an. In Sachen Training und Ernährung wolle sie sich außerdem weiterentwickeln, wofür sie zunächst etwas Ruhe bräuchte.

Den sozialen Netzwerken wolle sie keinesfalls den Rücken kehren, sondern demnächst mit neuer Energie zurückkehren. Bereits im Januar hatte die Kraftsportlerin im Interview mit Promiflash erzählt: "Ich denke, ich bin der lebendige Beweis, dass es auch immer wieder Höhen und Tiefen gibt." Und mit diesen ehrlichen Worten punktet sie bei ihren Fans umso mehr.

ActionPress / Christoph Hardt / Future Image Sophia Thiel im April 2018

ActionPress / wcrART / face to face Sophia Thiel auf der FIBO 2018 in Köln

Instagram / pumping.sophia.thiel Sophia Thiel, Bodybuilderin

