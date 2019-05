Auf den Schock folgt die Überraschung! Am vergangenen Mittwoch verkündete Michael Patrick Kelly (41), dass er in diesem Jahr nicht mehr als Juror in der Castingshow The Voice of Germany sitzen wird. Für alle enttäuschten Fans gibt es jetzt aber dennoch einen Grund zur Freude: Paddy wird nämlich in der kommenden Staffel von The Voice Senior als Jurymitglied dabei sein.

Die Musikshow gab auf ihrem offiziellen Facebook-Account die Neuigkeiten bekannt und offenbarte: "Wir freuen uns sehr auf dich, Michael Patrick. Willkommen bei 'The Voice Senior'". Und auch der Musiker kann die Zeit an der Seite von Yvonne Catterfeld (39), Sasha (47) und The BossHoss kaum noch erwarten und erklärte in einem Facebook-Post: "Umso mehr freue ich mich, mit weniger Zeitaufwand Teil der großen Voice Family bleiben zu können."

Die zweite Staffel startet im Winter dieses Jahres und sucht dabei die größten Gesangstalente Deutschlands ab 60 Jahren. Genau wie beim Original-Format werden auch bei der Senioren-Edition die Moderatoren Lena Gercke (31) und Thore Schölermann (34) durch die Episoden führen.

© SAT.1/ProSieben/André Kowalski Michael Patrick Kelly bei "The Voice of Germany"

Anzeige

ActionPress / KS-Fotografie Michael Patrick Kelly im Jahr 2018

Anzeige

Getty Images Lena Gercke und Thore Schölermann 2016 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de