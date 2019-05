Sie wird diesen schlimmen Moment nie vergessen! Im Jahr 2017 gab Ariana Grande (25) ein Konzert in Manchester, bei dem 22 Menschen infolge eines Bombenanschlags ums Leben kamen. Die Erinnerungen an diesen schrecklichen Vorfall sind der Sängerin noch immer sehr präsent – lange hatte sie mit dem Erlebnis zu hadern. Am 22. Mai jährte sich der Tag des Anschlags nun zum zweiten Mal: In den sozialen Medien gedachte Ari der Opfer mit einem rührenden Post.

In ihrer Instagram-Story teilte die 25-Jährige am Mittwoch eine schlichte, aber bedeutungsvolle Botschaft mit ihren Fans: Mit einem Bienen-Emoji vor schwarzem Hintergrund erinnerte sie an den Anschlag und die Opfer. Das Tier ist inzwischen nämlich nicht mehr nur das Wahrzeichen der Stadt Manchester, sondern wurde im Zuge des Anschlags auch zu einem Symbol für den Zusammenhalt der Menschen vor Ort. Ariana ließ sich das Sinnbild kurz nach dem Attentat sogar als Tattoo auf den Arm stechen.

Auch Arianas Mutter Joan Grande richtete via Twitter emotionale Worte an alle Betroffenen des furchtbaren Anschlags. "An alle von euch, die gelitten haben und immer noch unter enormen Verlusten, Traumata oder Verletzungen leiden. Ich sende euch eine herzliche Umarmung, heute und für immer", schrieb sie an die Menschen in Manchester.

Getty Images Ariana Grande 2018 in Kalifornien

Anzeige

Getty Images Ariana Grande 2018 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / arianagrande Ariana Grande im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de