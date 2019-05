Sie sind sind ein echtes Traumpaar, Pardon Tanzpaar! Evelyn Burdecki (30) und Evgeny Vinokurov tanzen sich Woche für Woche bei Let's Dance eine Runde weiter. Doch läuft da etwa mehr zwischen den beiden als nur Teamwork auf dem Parkett? Immer wieder gewährt das Tanzpaar seinen Fans via Social Media Einblicke hinter die Kulissen – und die haben es in sich: Auf vielen Fotos wirken die zwei zunehmend vertraut. Zuletzt schwärmte Dschungelkönigin Evelyn sogar richtig von Evgeny.

Mit einem Bild, dass sie kürzlich auf Instagram veröffentlichte, brachte Evelyn die Gerüchteküche um ihren Beziehungsstatus erneut zum Kochen: Arm in Arm strahlt sie darauf mit ihrem Tanzpartner um die Wette. Dazu schrieb die Blondine: "Ich bin ja so verschossen in seine Sommersprossen und dann macht Evgeny auch immer so ein entspanntes Gesicht!" Ihr attraktiver Coach scheint sie ganz schön aus dem Konzept zu bringen. Dies lassen auch folgende Worte vermuten: "Wenn das so weiter geht, werde ich nie seriös wirken."

Die Fans würden sich sicher freuen, wenn aus Team "Evev", wie Evelyn das Duo selbst betitelt, ein Liebespaar werden würde. So kommentierte beispielsweise ein Fan das Foto: "Spätestens nach der Staffel seid ihr ein Paar." Andere wiederum denken sogar schon über Nachwuchs bei dem Tanzteam nach. "Stell dir mal vor, was für wunderschöne Sommersprossen-Kinder das geben kann", postete ein User mit Blick auf mögliche Zukunftspläne.

Instagram / evelyn_burdecki Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki

Instagram / evelyn_burdecki Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki, "Let's Dance"-Tanzpaar

Getty Images Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki bei "Let's Dance"

