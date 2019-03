Die Würfel sind gefallen: Am Freitagabend flimmerte endlich wieder Let's Dance über die deutschen TV-Bildschirme. In der Kennenlern-Show wurden den 14 tanzwütigen Promis die Profitänzer zugeteilt. In der zwölften Staffel tanzt unter anderem Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (30) mit "Let's Dance"-Neuling Evgeny Vinokurov. Doch wie findet Evelyn ihren neuen Tanzpartner eigentlich? Immerhin sind beide Single und werden die nächsten Wochen viel Zeit miteinander verbringen!

Im Interview mit Okmag.de gesteht die amtierende Dschungel-Queen, dass sie über ihren Coach überglücklich sei: "Ich habe ihn direkt in mein Herz geschlossen." Könnte sich die 30-Jährige also eine Romanze mit Evgeny vorstellen? "Dass ich ihn irgendwie hot finde oder süß finde oder ich irgendwelche Gedanken habe? Null. Also ich bin in seine Beine verliebt und in seine Füße und seine Hände, aber nicht in sein Herz“, gab die Blondine schmunzelnd zu.

Bereits im Vorfeld konnte die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihre Teilnahme an der kultigen Tanzshow nicht realisieren. "Ich lebe momentan ganz viele Träume", schwärmte sie bereits vor der ersten Show des Tanz-Formats im RTL-Interview. Glaubt ihr, dass zwischen Evelyn und Evgeny dennoch die Funken sprühen könnten? Stimmt ab!

