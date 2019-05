Endlich lüftet Ania Niedieck (35) das Geheimnis um das Baby-Geschlecht! Erst Anfang des Jahres verkündete die Alles was zählt-Darstellerin voller Vorfreude: Sie und ihr Ehemann Chris werden zum zweiten Mal Eltern! Vor knapp drei Jahren hatte die Daily-Darstellerin bereits Töchterchen Charlotte zur Welt gebracht, die ihr Leben völlig auf den Kopf stellte – ob die Maus bald ein Brüderchen oder ein Schwesterchen als Spielgefährte haben wird? Ania rückt nun mit der Sprache raus!

"Es wird ein Mädchen", enthüllt die Blondine im Interview mit RTL. Und für die vierköpfige Familie in spe haben die 35-Jährige und ihr Göttergatte auch schon das perfekte Nest in Aussicht. Damit die beiden Mädchen wohlbehütet aufwachsen können, legte sich das Paar ein Eigenheim im Kölner Umland zu. "Im Moment bin ich dauernd in Einrichtungshäusern unterwegs und sorge dafür, dass unsere beiden Mädels auch schöne Kinderzimmer bekommen."

Auch die AWZ-Auszeit hat für Ania bereits begonnen. Ihre Kollegen hatten sie an ihrem letzten Drehtag mit Geschenken und einer Windeltorte überrascht. Ania konnte ihre Tränen der Rührung nicht mehr zurückhalten. "Meine Arbeitskollegen waren total entzückend und haben mich sogar zum Heulen gebracht", erinnert sie sich.

Instagram / ania_niedieck Ania Niedieck im Mai 2019

Anzeige

wcrART/face to face/Ania Niedieck Ania Niedieck, "Alles was zählt"-Darstellerin

Anzeige

Instagram / ania_niedieck Ania Niedieck an ihrem letzten AWZ-Drehtag vor der Baby-Pause

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de