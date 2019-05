Heidi Klum (45) räumt ein für allemal mit den Schwanger-Spekulationen auf! Dieses Gerücht um die GNTM-Chefin hält sich seit Monaten: Die Model-Ikone soll von ihrem Verlobten Tom Kaulitz (29) ein Baby erwarten. Bisher äußerten sich nur Außenstehende zu dem Tratsch – Heidi selbst sagte dagegen nichts zu den Spekulationen und verzichtete auf jeglichen Kommentar zu den zahlreichen Baby-Schlagzeilen. Ihr eisernes Schweigen brach die 45-Jährige jedoch diese Woche beim großen Finale von Germany's next Topmodel – und sie stellte klar: Sie ist nicht schwanger!

Die Spekulationen, dass sie in anderen Umständen sei, dementierte die Laufsteg-Beauty nebenbei im Gespräch mit Blümchen-Sängerin Jasmin Wagner (39). Die Sängerin plauderte aus, dass sie vor ihrer Hochzeit vor vier Jahren abgenommen hätte, weil sie so gestresst gewesen sei. Auf diese Aussage antwortete Heidi: "Siehst du, bei mir ist es umgekehrt: Alle denken, dass ich schwanger bin, dabei esse ich nur so gern." Damit steht fest: Es wird vorerst keinen Klum-Kaulitz-Nachwuchs geben!

Heidi war im GNTM-Finale auch ansonsten in Plauderlaune. Während der Live-Show gab die Blondine einige Informationen zu ihrer eigenen Hochzeit preis – so enthüllte sie zum Beispiel Details zu ihrem Hochzeitskleid: "Mein Zukünftiger möchte es richtig bauschig und groß", sagte sie in der Sendung.

Getty Images Heidi Klum, Tom Kaulitz und Billy Kaulitz beim GNTM-Finale

Anzeige

ActionPress / SIPA PRESS Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai 2018

Anzeige

ActionPress / SIPA PRESS Heidi Klum bei den HeartRadio Music Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de