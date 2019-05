Erntet Sophia Thiel (24) jetzt etwa den Unmut ihrer Fans? In den vergangenen Monaten war es verdächtig still um Deutschlands erfolgreichste Fitness-Bloggerin geworden. Neue Beiträge auf ihren Social-Media-Kanälen: Fehlanzeige! Nach der langen Funkstille meldete sich die Unternehmerin am Donnerstag endlich mit einem Statement zu ihrer Netz-Abstinenz zurück und kündigte eine Auszeit an. Ihre Follower reagierten ganz unterschiedlich auf Sophias Geständnis!

"Ich will meine Energiereserven wieder aufladen, Kraft tanken und wieder in Balance und Einklang mit mir selbst kommen", lauteten die ehrlichen Worte der 24-Jährigen in ihrem neuesten YouTube-Video. "Ich hoffe, dass ihr meine Situation und mein Vorhaben etwas verstehen und auch nachvollziehen könnt", schrieb sie zusätzlich auf Instagram. Auf das Verständnis aller ihrer Abonnenten stößt Sophia allerdings nicht. Denn was einige ihr ankreiden: Die Influencerin zeigt sich in ihrem Beitrag kein einziges Mal. Lediglich ihre Stimme ist zu hören.

"Ich finde es komisch, diese persönlichen Worte zu hören, ohne die Person – so wie sie genau jetzt aussieht – zu sehen", so der allgemeine Tenor mehrerer Follower. Aber auch Rückendeckung erhielt die Sportskanone. "Wir werden immer hinter dir stehen und wünschen dir viel Glück, dass du wieder zu dir zurückfindest."

Getty Images Sophia Thiel beim Made For More Award 2019

Getty Images Sophia Thiel im November 2016

Instagram / pumping.sophia.thiel Sophia Thiel, Fitness-YouTuberin

