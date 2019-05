"Magic Moment" – so lautet das Motto der heutigen Ausgabe von Let's Dance. Zum neunten Mal wagen sich die Tanzpaare aufs Parkett und kämpfen um den Titel. Wer wohl Dancing-Star 2019 wird? Die Fans haben jedenfalls schon einen klaren Favoriten. Gleichzeitig sind sie sich einig, wer an diesem Abend die Show verlassen soll: Wenn es nach den Promiflash-Lesern geht, muss Barbara Becker (52) ihre Tasche packen.

Noch sind sechs Promis im Rennen, doch schon in wenigen Stunden steht die Top 5 fest. Doch darin scheint für Barbara aus Sicht des Publikums kein Platz zu sein. In einer Promiflash-Umfrage landet das Model mit mageren 1,3 Prozent weit abgeschlagen auf dem letzten Platz. Der absolute Liebling der Leser: Pascal Hens (39)! Der Handballer erhält mehr als die Hälfte aller rund 1.800 Stimmen und liegt mit 62 Prozent an der Favoriten-Spitze.

Ob für Barbara nach Folge neun wirklich Schluss ist, wird sich zeigen. Möglicherweise kann die 52-Jährige – an der Seite von Tanzpartner Massimo Sinató (38) – mit ihrer Freestyle-Darbietung zum Klassiker "No Woman No Cry" ja doch noch überzeugen.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Getty Images Ekaterina Leonova und Pascal Hens

Anzeige

TVNOW / Gregorowius Barbara Becker in der sechsten "Let's Dance"-Show 2019

Anzeige

Getty Images Massimo Sinató und Barbara Becker bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de