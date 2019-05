Trauriger Schicksalsschlag für Olivia Newton-John (70): Der Bruder der Schauspielerin ist tot. Diese Meldung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der "Grease"-Star selbst mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat: Die Schauspielerin hat zum dritten Mal Krebs: 1992 wurde er erstmals diagnostiziert, 2013 ein weiteres Mal und seit 2017 hat sie ihn erneut. Nun muss die 70-Jährige zusätzlich zu ihrem Kampf gegen den Krebs den Verlust ihres Bruders Hugh Newton-John verkraften.

Über den Todesfall in ihrer Familie informierte Olivia ihre Follower am Freitag auf ihrem Instagram-Account. Zu einer Collage, die Hugh zu verschiedenen Zeiten seines Lebens zeigen, schrieb seine Schwester: "Mein lieber, süßer, sanfter Bruder Hugh starb am siebten Mai 2019 in Melbourne, Australien nach langjähriger Krankheit. Ich liebe ihn so und werde ihn schrecklich vermissen. Liebe und Licht, Olivia." Im weiteren Verlauf ihres Social-Media-Beitrags zählte Olivia die beruflichen Erfolge ihres verstorbenen Bruders auf, der Arzt gewesen war. Woran er verstorben ist, verriet die Musikerin allerdings nicht.

Ihren emotionalen Post beendete sie mit den Worten: "Die letzten Jahre waren für Hugh nicht besonders leicht und obwohl er jetzt seinen Frieden gefunden hat, werden sein Vermächtnis und die Erinnerung an ihn in denen weiterleben, die mit ihm gearbeitet und trainiert haben." Er werde außerdem in seinen Patienten weiterleben, die von seiner großartigen Betreuung profitiert hätten.

Instagram / therealonj Hugh, Bruder von Olivia Newton-John

Ken McKay/ITV/REX/Shutterstock Olivia Newton-John in der britischen TV-Show "This Morning"

Getty Images Olivia Newton-John, Schauspielerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de