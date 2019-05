Am vergangenen Freitag wurde es heiß bei Let's Dance! Zu "De Todo Un Poco" brachte Benjamin Piwko (39) mit seiner Profi-Partnerin Isabel Edvardsson (36) das Parkett zum Brennen. Dabei war nicht nur die tänzerische Darbietung der beiden ein echter Hingucker, auch optisch machte das Pärchen ganz schön was her: Der Schauspieler machte sich obenrum nackig – ein wahrer Augenschmaus für die Zuschauer im Saal und das Publikum zu Hause. Gegenüber Promiflash verriet Benjamin jetzt aber, dass ihm der kleine Striptease keinesfalls leicht fiel.

"Unsere Rumba war ja sehr gefühlvoll, unser Charleston lustig – nun wollten wir eine richtig heiße Show machen. Als Isabel aber vorgeschlagen hat, ich soll oberkörperfrei tanzen, war das schon eine Überwindung für mich. Ich bin da eigentlich eher schüchtern", lautete das Statement des 39-Jährigen auf Promiflash-Anfrage. 20 Punkte gab es für die feurige Performance der beiden und tobenden Beifall des Publikums obendrein.

Nicht nur mit seinem Halbnackt-Auftritt machte der gehörlose Darsteller in den vergangenen Tagen von sich reden – auch ein ganz anderes Thema sorgte für Aufsehen: Es wird spekuliert, dass Benjamin der Vater des zweiten Kindes von Schauspielerin Felicitas Woll (39) sei. Die Gerüchte bestätigen wollte Benjamin zwar nicht, dementiert hat er sie aber auch nicht.

Thomas Burg/ActionPress Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko bei "Let's Dance" 2019

Thomas Burg/ActionPress Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson bei "Let's Dance" 2019

Thomas Burg/ActionPress Benjamin Piwko, "Let's Dance"-Kandidat 2019

