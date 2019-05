Simone Hartseil ist das neue Germany's next Topmodel – doch selten hat eine Kandidatin von Heidi Klums (45) Castingshow so polarisiert! Seit dem Beginn der 14. Staffel stand Simi im Zentrum des Geschehens der Sendung: Immer wieder kam es zu Tränen wegen Streits, Shooting-Ängsten oder gesundheitlichen Problemen, die die 21-Jährige in den knapp 16 Wochen Dreharbeiten plagten. Selbst im großen Finale passierte ihr der eine oder andere Patzer – auf Simones Sieg hätte das Netz deshalb nicht gespaltener reagieren können!

Schon als Simone im großen Live-Showdown die erste Runde über den Catwalk drehte, war klar: Mit ihrem Fuß stimmt etwas nicht. Nicht nur, dass sie eine große Bandage am Bein trug, sie knickte auch immer wieder während der Show um und verlor sogar einen Schuh! Auch Tränen kullerten der Studentin einmal mehr über die Wangen, als sie an der Reihe war, ihre Ansprache für die Zuschauer zu halten. Für den Geschmack mancher Fans war das ein wenig zu viel Drama, um dann am Ende wirklich als das neue Topmodel gekürt zu werden: "Wie unfair ist dieser Sieg bitte? Simone ist unnormal oft umgeknickt und hat so viele Patzer gemacht im Finale. So wäre die niemals auch nur in die erste Runde gekommen", wetterte eine Userin auf Twitter.

Doch mindestens genauso viele Fans machten sich für die angeschlagene Hamburgerin stark: "Für alle, die meinen, Simone könne nicht laufen: Wir wissen alle, wie ewig diese Show gedauert hat und mit kaputtem Fuß war das sicher nicht einfach", twitterte ein Simi-Fan. Auch, dass sie fast alle Jobs der Staffel ergattert hatte, zeige, dass sie den Sieg mehr als verdient habe.

Instagram / simone.gntm.2019 Simone, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Getty Images Simone, "Germany's next Topmodel"-Siegerin 2019

Instagram / simone.gntm.2019 Simone Hartseil, GNTM-Gewinnerin

