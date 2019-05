Am Donnerstag war es endlich so weit: Das große Finale von Germany's Next Topmodel stand vor der Tür! Die strahlende Siegerin der diesjährigen Staffel war am Ende Simone. Doch trotz zahlreicher Gastauftritte von Megastars wie Taylor Swift (29), Channing Tatum (39) und den Jonas Brothers zeigten sich die Fans von der großen Abschluss-Show letztendlich nicht gerade begeistert: Für viele Beobachter war das Finale einfach nur zum Fremdschämen!

"Das ist mit Abstand das Peinlichste, das ich jemals im TV gesehen habe", brachte ein Zuschauer sein Entsetzen via Twitter zum Ausdruck. Höhepunkt der aus Sicht vieler Fans misslungenen Show war die Hochzeit der ehemaligen Kandidatin Theresia, die ihrem Thomas live in der Halle die Treue schwor. Einige Zuschauer hinterfragten angesichts der Einlagen sogar den Sinn des Abends: "Kommen die Finalistinnen heute eigentlich noch mal raus? Oder gibt jetzt noch eine Live-Geburt auf der Bühne?", meinte ein User spöttisch.

Auch die Mehrheit der Promiflash-Leser fand das diesjährige GNTM-Finale nicht besonders gelungen. Von 3.106 Teilnehmern gaben in einer aktuellen Umfrage nur 306 Personen und damit gerade einmal 9,9 Prozent an, dass sie das Finale toll fanden. Ganze 90,1 Prozent (2.800 Votes) der Befragten stuften die Show hingegen als übertrieben und unprofessionell ein.

