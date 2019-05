Wo waren die Finalistinnen? Diese Frage könnte sich der ein oder andere Zuschauer am Donnerstag beim Finale von Germany's next Topmodel gestellt haben. Eigentlich sollte sich gestern Abend alles um die drei verbliebenen Kandidatinnen Cäcilia, Sayana und Simone drehen und die Frage, wer von ihnen die Castingshow von Heidi Klum (45) gewinnen wird. Der Fokus der Final-Show schien aber kaum auf den Models zu liegen: Stattdessen rührte die Sendung kräftig die Werbetrommel!

Bereits in der Eröffnungsnummer traten Darsteller aus dem Musical "Paramour" auf, das aktuell in Berlin gezeigt wird. Kurz danach übernahmen Figuren aus dem kommenden TV-Format "The Masked Singer" die Bühne. Auch die prominenten Gäste schienen vor allem ein Ziel zu haben: Sie warben fleißig für ihre eigenen Projekte. Channing Tatum hatte die anstehende Magic Mike-Show in der deutschen Hauptstadt im Gepäck, während Taylor Swift (29) und die Jonas Brothers ihre aktuellen Alben promoteten. Die Models schienen angesichts der Werbeschleife fast in den Hintergrund zu rücken. Eine weitere Ablenkung von den Finalistinnen war aber auch die TV-Hochzeit von Ex-Kandidatin Theresia Fischer: Die Blondine gab ihrem Verlobten Thomas Behrend während der Show das Jawort. Cäcilia, Sayana und Simone wurden dadurch zu Statistinnen in ihrem eigenen Finale.

In den vergangenen Jahren sah das noch ganz anders aus: Bisher mussten sich die verbliebenen GNTM-Teilnehmerinnen während der Endrunde in mehreren Shootings und Walks beweisen und wurden auch ausführlich bewertet. Dieses Mal gab es hingegen nur ein Mini-Shooting und kaum Urteile der Chef-Jurorin. Stattdessen verkündete Heidi ihre Entscheidungen direkt nach den Walks.

Getty Images Channing Tatum mit seinen Tänzern im GNTM-Finale 2019

Getty Images Theresia Fischer beim "Germany's next Topmodel"-Finale 2019

Getty Images Joe und Kevin Jonas und Simone, Sayana und Cäcilia beim GNTM-Finale 2019

