Wohl niemand sonst hätte Al Pacino (79) so gut ehren können wie Robert De Niro (75). Schließlich spielen die beiden Hollywood-Stars in einer eigenen Liga. Dabei haben sie häufig um dieselben Rollen konkurriert. Kein Wunder: Beide Schauspieler haben italienische Wurzeln, stammen aus New York und sind ungefähr im selben Alter. Bei der ersten Verleihung der American Icon Awards hatte nun Al die Nase vorn. Robert ließ es sich aber nicht nehmen, seinen Freund und Weggefährten ausgiebig zu würdigen.

“Der Begriff ‘Ikone’ ist überstrapaziert, aber nicht heute Abend”, sagte der 75-Jährige laut Hollywood Reporter während seiner Laudatio für Al. Sie hätten sich mit Anfang 20 kennengelernt. “Al und ich wurden über die Jahre Freunde”, so Robert. Das hätte sie aber nicht davon abgehalten, auf Teufel komm raus um Rollen zu kämpfen. In “Der Pate 2” waren die aufstrebenden Stars erstmals zusammen in einem Film zu sehen, drehten allerdings keine gemeinsamen Szenen. “Das passierte erst 21 Jahre später im Film ‘Heat’”, erinnerte sich Robert an seine ersten Dreharbeiten mit dem heute 79-Jährigen.

Michael Manns (76) Thriller, in dem Robert die Rolle des Gangsters und Al die des ihn jagenden Cops übernahm, wurde 1995 als Gipfeltreffen zweier Filmgiganten gefeiert. Von diesem soll es schon bald eine Neuauflage geben: Mit Martin Scorsese (76) drehen die beiden den Netflix-Film “The Irishman”.

Getty Images Al Pacino, Schauspieler

Getty Images Al Pacino und Robert De Niro

Getty Images Al Pacino und Robert De Niro in Kalifornien

