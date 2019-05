Wettschulden sind Ehrenschulden – auch für Sophia Thomalla (29)! Das Model war sich sicher, dass Magier Farid, bei dessen Show sie am Wochenende in Hannover zu Gast gewesen war, folgender Trick nicht gelingen würde: Das Publikum verlangte vom Magier, dass er einen 7 Meter hohen Eiszapfen aus dem Nichts an einem bestimmten Ort in Deutschland erscheinen lassen sollte – gefüllt mit Kräuterlikör. Die Freundin von Loris Karius (25) zweifelte an den Künsten des Magiers – aber dem Zauberer gelang der Trick: Wenig später stand genau so ein Eiszapfen auf einem abgelegenen Feld in Sachsen-Anhalt. Nun muss die 29-Jährige ihre Wette einlösen: Sie wird singen!

"Farid, du bist ein verrückter Kerl! Die Wette um den Eiszapfen irgendwo im Nirgendwo habe ich verloren. Wetteinsatz war: Auf irgendeinem öffentlichen Event soll ich jetzt also performen oder irgendetwas Eigenartiges machen. Vorschläge?", schrieb sie auf Instagram. Inzwischen steht fest: Sophia wird laut einer Pressemitteilung am 8. Juni beim Festival Rock am Ring mit einer Blaskapelle auftreten und ein Lied schmettern. Anschließend soll die Moderatorin hinterm Tresen stehen.

Diese Wettschulden wird die Tochter von Simone Thomalla (54) also bald begleichen – wann sie eine andere Wette einlöst, steht dagegen noch nicht fest. Im Januar 2018 versicherte die Berlinerin, dass sie sich bei genügend Insta-Likes ein Porträt von Schlagerqueen Helene Fischer (34) stechen lassen würde. Ihre Follower erreichten das Ziel – das Gesicht von Helene prangt aber bis heute nicht auf Sophias Körper.

