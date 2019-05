Sie zeigen der ganzen Welt ihre Liebe: Bereits vor Monaten wurde Lena Gercke (31) und Dustin Schöne eine Beziehung nachgesagt. Im April machte das Pärchen dann sein Glück mit einem niedlichen Knutsch-Pic im Netz öffentlich. Allerdings hielten sich die beiden mit weiteren Liebes-Bekundungen oder Schnappschüssen bislang immer eher zurück – bis jetzt: Lena postete endlich wieder ein Bild mit ihrem Dustin!

Bei diesem Turtel-Duo stimmt einfach die Chemie: Via Instagram teilte die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin ein ziemlich verschmustes Foto von sich und ihrem Liebsten. Total verliebt kuschelt sich die 31-Jährige an ihren Freund und versieht den Post mit etlichen schwarzen Herzen. Auch der Unternehmer scheint von seinem Schatz nicht genug zu bekommen und hinterlässt unter dem Beitrag ebenfalls ein feuerrotes Herz.

Kurz nach ihrem Paar-Outing teilte auch der Werbefilm-Regisseur damals einen coolen Schnappschuss mit seiner Liebsten. Total lässig posierte das Paar auf einem Quad in der Wüste. Mit einem simplen "Throwback" kommentierte Dustin seine Aufnahme auf seiner Insta-Seite. Würdet ihr euch wünschen, mehr von den beiden zu sehen? Stimmt ab!

Instagram / lenagercke Lena Gercke und Dustin Schöne

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne, Werbefilm-Regisseur

Instagram / dustin_schoene Lena Gercke und Dustin Schöne in den Vereinigten Arabischen Emiraten

