Wurde dieser Game of Thrones-Star etwa beim Kiffen erwischt? Aktuell macht ein witziges Video von Sophie Turner (23) im Netz die Runde. Die Sansa-Darstellerin filmte sich dabei, wie sie live Fanfragen beantwortete, während sie gerade für ihre Frisur und Make-up in der Maske saß. Plötzlich bemerkte die Liebste von Joe Jonas (29) aber, dass etwas Verdächtiges auf ihrem Schoß zu sehen war, versuchte die Spuren zu verwischen und brach in irres Gelächter aus!

Sophie amüsierte sich gerade gemeinsam mit ihrem Hairstylisten über eine Frage, als ihr auffiel, dass die E-Zigarette, die auf ihrem Schoß lag, deutlich im Bildausschnitt des Instagram-Livestreams zu sehen war. Mit einer schnellen Handbewegung schubste sie das Gerät mit einem leise gehauchten "Oh mein Gott!" auf den Boden. Dann brach sie in schallendes Gelächter aus. Die Fans spekulierten sofort auf Twitter und sind überzeugt davon, dass die 23-Jährige in ihrer Garderobe gekifft hat! "Sophie Turner, die ihren Vape Pen auf den Boden wirft, während sie Louis Vuitton trägt, so hatte sich Designer Nicolas Ghesquière das Image für die Marke vorgestellt", schrieb ein User amüsiert. Wie Mail Online korrigierte, stammt Sophies Outfit tatsächlich vom französischen Fashion Label Isabel Marant.

In einem Interview mit Vulture hatte Sophie letztes Jahr verraten, dass sie und Maisie Williams (22) zur Entspannung gerne gemeinsam in der Badewanne gesessen und gekifft hatten. Laut Mail Online soll die Pfeife im Video jedoch kein THC enthalten haben, sondern ganz normalen Tabak.

Instagram / sophieturner Sophie Turner mit ihrer E-Zigarette in der Maske

Getty Images Maisie Williams und Sophie Turner im April 2019

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

