Diese beiden gehören zu Deutschlands Traumpärchen schlechthin! Sarah (27) und Dominic Harrison (27) sind seit Jahren ein Herz und eine Seele – und nicht nur das: Dank ihrer regelmäßigen Vlogs mauserte sich das Paar auch noch zu einem der beliebtesten Web-Couples. In den Videos lassen sie ihre Fans stets an ihrem Privatleben teilhaben. Jetzt blicken die Internet-Sternchen für ihre Community ganz romantisch auf die Anfänge ihrer Liebe zurück!

In ihrem neuen Upload auf YouTube mit dem Titel "Lasst uns von vorne anfangen" lassen Sarah und Domi die Geschichte ihrer Beziehung Revue passieren. Mitte 2015 startete die Brünette ihren Account auf der Plattform – was damals aber keiner wissen konnte: "Wo ich den YouTube-Kanal angelegt habe, waren wir schon zusammen. Der war halt immer hinter der Kamera", verriet Sarah. Dann ist auch ihr Partner in Plauderlaune: "Das heißt, ich habe Tag eins mit 'SarahTime' und alles, was dazu gehört, wirklich von Anfang an mitbekommen", bestätigt Domi. Diese News dürften selbst für eingesessene Harrison-Fans neu sein!

2015 wurde ebenfalls Sarahs Bachelor-Staffel ausgestrahlt, aus der sie als Kandidatin im Halbfinale ausschied. Ihr Paar-Outing mit Dominic erfolgte dagegen erst später: Ihre Beziehung wurde nicht vor Mai 2016 offiziell. Zwei Jahre danach wagten Sarah und ihr Schatz den nächsten Schritt: 2018 heirateten die beiden – kurz vor der Geburt ihrer Tochter Mia Rose Harrison (1).

Instagram / dominic.harrison.official Dominic und Sarah Harrison in Istanbul, Türkei

Anzeige

Actionpress/ Mischke, Andre Sarah Harrison in Berlin, Juli 2018

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison mit ihrer Tochter Mia Rose

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de