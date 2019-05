Was für eine Liebes-Sensation! Vera Int-Veen (51) ist seit vielen Jahren mit einer Frau liiert – so viel war bereits bekannt. Doch erst jetzt stellte die Schwiegertochter gesucht-Kupplerin ihre Frau Christiane 'Obi' Int-Veen im Rahmen eines Interviews öffentlich vor – und verriet, dass die beiden Frauen sogar schon seit drei Jahren verheiratet sind. Außerdem offenbarte die Moderatorin, was sie dazu bewogen hat, ihrer Gattin einen Antrag zu machen!

"Als meine Mutter verstarb, bin ich ein paar Wochen später wach geworden und dann war klar, ich hab keine Familie", gestand die 51-Jährige im Gespräch mit RTL. Im nächsten Moment habe sie gewusst, dass sie ihre Partnerin heiraten wolle. Auch ihre Mutter habe sich das immer gewünscht, verriet die Powerfrau weiter. An Obis 40. Geburtstag habe die Fernsehproduzentin ihr dann einen Antrag gemacht – ganz romantisch auf der französischen Insel La Réunion.

Kinder hat das Paar keine – und das wird sich auch nicht mehr ändern: "Mit dem Verstand von heute und 20 Jahre jünger, glaube ich, hätten wir vielleicht auch vier, fünf, sechs adoptiert." Damals seien sie jedoch aufgrund von Veras Beruf viel unterwegs gewesen. Mittlerweile fühlten sie sich zu alt für ein Kind, verriet sie weiter.

