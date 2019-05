Justin Bieber (25) im Liebesglück! Seit mittlerweile acht Monaten ist der Sänger mit dem Model Hailey Baldwin (22) verheiratet. In letzter Zeit kamen allerdings immer wieder Gerüchte um Probleme in der Beziehung auf, da der Biebs nach Hawaii ziehen möchte, während seine Frau ihre Karriere in Hollywood vorantreibt. Doch mit den neuesten Schnappschüssen beweist der 25-Jährige: Kuscheln und Liebesbekenntnisse stehen bei den beiden immer noch ganz oben auf der Agenda!

Zwei Schwarz-Weiß-Fotos mit seiner Hailey schmücken nun Justins Profil auf Instagram. Eng umschlungen liegen sich die beiden Turteltauben auf einem der Bilder in den Armen – und der Musiker verrät im Kommentar, welchen Kosenamen er seiner Angebeteten gegeben hat: „Sie bekommt jeden Tag einen neuen Spitznamen, heute ist sie mein Goo Goo“, erklärt der US-Amerikaner. Für viele Fans dürfte allerdings das zweite Bild noch interessanter sein: Denn dort posiert Justin oberkörperfrei mit Hailey in einem Musikstudio. Steht da etwa neue Musik auf dem Plan?

Eigentlich hatte Justin sich selbst im Kampf gegen seine Depression eine Karriere-Auszeit verordnet. Zur großen Überraschung vieler Supporter brachte er aber Anfang Mai die Single „I Don’t Care“ mit Ed Sheeran (28) raus, die schnell große Erfolge feierte. Und auch weiterhin scheint der Sänger mit Unterstützung seiner großen Liebe im Tonstudio zu werkeln – da könnte also durchaus noch mehr kommen.

Instagram / kahleabaldwin Hailey Baldwin und Justin Bieber, November 2018

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Tonstudio

Instagram / haileybieber Justin Bieber, Musiker

