Amira M. Aly lässt die Fans von Oliver Pocher (41) tief blicken! Erst seit vergangenen November ist die Beziehung des Komikers und der hübschen Brünetten öffentlich – und das, obwohl die beiden schon seit über zwei Jahren ein Paar sind. Bald erwarten sie sogar ihr erstes gemeinsames Kind, was der Comedian zuletzt gewohnt humorvoll kommentierte. Doch wenn die Kameras aus sind, soll der Witzbold Pocher laut seiner Liebsten ganz anders sein.

Im Interview mit RTL verriet Amira, dass ihr Partner ein geradliniger und vor allem sehr liebenswürdiger Mensch ist: "Niemand sieht die Seite, dass Oli ein enorm großes Herz hat. Es gibt ja schließlich Gründe, warum ich ihn toll finde und einer davon ist, dass er ehrlich, gütig und großzügig ist." Immer wenn der bald vierfache Vater die Gelegenheit dazu habe, etwas Gutes zu tun, würde er das mit sehr viel Liebe und Hingabe tun, ergänzte sie.

So setzt sich der Ex-Let's Dance-Teilnehmer für unterschiedliche Charitys ein, wobei er aber nicht ständig von TV-Teams begleitet werden möchte, wie er ebenfalls im RTL-Interview erzählt: "Das mag ich nicht so und ich muss das auch nicht machen. Ich brauche das nicht, um als Gutmensch dazustehen." Hättet ihr gedacht, dass der spitzzüngige Oliver privat so drauf ist? Stimmt in der Umfrage ab!

