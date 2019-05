Evelyn Burdecki (30) ist nicht immer so taff, wie sie wirkt! Die vergangene Let's Dance-Folge stand ganz unter dem Motto "Magic Moments" – hierbei mussten die Kandidaten ihre Gefühle auf das Tanzparkett bringen. Die Dschungelkönigin entschied sich, ihren Emotionen zu einem Song von Xavier Naidoo (47) freien Lauf zu lassen. Grund dafür: Seine Lieder haben für die Blondine eine ganz besondere Bedeutung. Im Interview mit Promilfash verriet sie, welche das ist.

Gegenüber Promiflash erklärte Evelyn, wie wichtig die Songs des Sängers für sie sind: "Wenn ich traurig war oder geweint habe, dann war Xavier Naidoo immer da in den Liedern und hat mir mit den Texten mein Herz geöffnet und dann habe ich auch mal geweint." Für die Beauty ist das ein wichtiger Bestandteil, um Probleme zu bewältigen, und da sei Xavier einfach eine Art Therapeut für sie gewesen: "Manche geben ja viel Geld für einen Psychologen aus, aber manchmal hilft es auch einfach, mal zu weinen zu Hause und Musik zu hören."

Zuletzt habe Evelyn eine solche Krise gehabt, als sie sich durch das häufige berufliche Reisen einsam gefühlt habe: "Meine Freundinnen können nicht immer dabei sein. Ich bin Single und sehr oft alleine in Hotels in ganz Deutschland oder auch woanders. Und da hatte ich auch Situationen, in denen ich geweint habe." Aufgrund dieser Lage vermisse sie manchmal auch ihr altes Leben, in dem sie regelmäßig von Freunden umgeben gewesen sei.

Getty Images Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki in der neunten Folge von "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki, "Let's Dance"-Duo

Anzeige

Getty Images Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de