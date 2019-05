Dschungelcamp-Königin Evelyn Burdecki (30) hat es bei Let's Dance unter die besten Fünf geschafft. Der Weg dahin war für die quirlige Blondine jedoch nicht einfach: In den vergangenen Shows gehörte sie immer zu den Wackelkandidaten, die bis zum Schluss im roten Scheinwerferlicht um das Weiterkommen in die nächste Sendung bangen mussten. In der neunten Folge des Tanzformats kam es nun zum ersten Mal anders: Evelyn wackelte nicht, sondern war direkt eine Runde weiter! Diese neue Situation muss die 30-Jährige nun erst einmal verarbeiten.

"Ich stand da auf den Treppen und hab mich sogar ein bisschen unwohl gefühlt. Wir standen jetzt achtmal im Rot und dann sind wir heute als Zweite weitergekommen – noch vor Ella und den anderen", plauderte sie gegenüber Promiflash aus. Dort zu stehen, sei ein unbeschreibliches Gefühl, weil man wisse, dass man in Sicherheit ist und es nächste Woche weitergeht. Sie habe sich aus diesem Grund sehr komisch gefühlt, erklärte sie weiter: "Ich meinte zu Evgenij: 'Sind wir überhaupt hier richtig? Darf ich jetzt wirklich hier stehen?'"

Wie groß ihre Zweifel sind, machte sie bereits in einem vorherigen Interview deutlich: "Das ist so kraftvoll, was wir hier machen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Manchmal weine ich morgens früh, weil ich mir denke: 'Oh mein Gott, du musst jetzt zum Tanztraining.' Weil man hat manchmal irgendwie keine Kraft mehr", erklärte sie die Proben mit ihrem Profi Evgeny Vinokurov.

Getty Images Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki, "Let's Dance"-Duo

Getty Images Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki in der neunten Folge von "Let's Dance"

Getty Images Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov in der achten "Let's Dance"-Show

