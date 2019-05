Herzlichen Glückwunsch, Harvey Price (17)! Der Sohn von Ex-Boxenluder Katie (41) feiert heute seinen 17. Geburtstag. Ganz einfach waren die jungen Jahre des Briten nicht – vor allem nicht für seine Mutter. Ihr Sohn ist geistig behindert und leidet zudem am Prader-Willi-Syndrom, weshalb er kein Sättigungsgefühl hat, was dem einstigen Model regelmäßig große Sorgen bereitet. Dennoch könnte Katie an Harveys B-Day nicht auf stolzer auf ihn sein!

Auf Instagram teilte die 41-Jährige nun ein Throwback-Pic von sich und dem Geburtstagskind. Auf dem Foto ist Harvey knapp ein Jahr alt. Er steht aufrecht und reckt sich in die Höhe, um sich möglichst groß zu machen, während ihn seine Mom liebevoll stützt. Zu dem Schnappschuss richtete Katie rührende Worte an ihren Ältesten. "Herzlichen Glückwunsch an meinen Harvey. Heute bist du 17 Jahre alt; wo ist bloß die Zeit geblieben? Ich liebe es, deine Mami zu sein", schrieb sie und fügte noch ein paar Emojis von Harveys Lieblingstier an – einem Frosch.

Für die fünffache Mutter dürfte Harveys Wiegenjubiläum in diesem Jahr allerdings besonders schmerzhaft sein. Erst vor Kurzem hat sie sich dazu entschieden, ihn doch in einer Pflegeeinrichtung unterzubringen. "Ich will nicht, dass er geht, aber die Ärzte, meine Mutter, alle sagen, dass es das Beste für ihn ist", erklärte der Reality-TV-Star in seiner Sendung My Crazy Life.

Getty Images Katie Price mit ihrem Sohn Harvey

Anzeige

Instagram / officialkatieprice Katie Price mit ihrem Sohn Harvey

Anzeige

WENN.com Harvey Price und seine Mutter Katie Price vor dem Parlament

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de