Bruce Springsteen (69) ist zurück! Er ist eine der größten lebenden Rock’n’Roll-Legenden, bekannt für seine meist über drei Stunden langen Livekonzerte. Nachdem Bruce vor Kurzem sein neues Solo-Album “Western Stars” angekündigt hatte, das am 14. Juni dieses Jahres erscheint, gibt es nun schon wieder freudige Nachrichten für die Fans des 69-Jährigen. Denn es bleibt in nächster Zeit längst nicht bei nur einem Album!

Wie Bruce nun ankündigte, wird es 2020 nämlich auch ein Album mit seiner Stammband, der E Street Band geben. Zu dieser gehören neben seiner Ehefrau Patti Scialfa auch "Sopranos”-Star Steven Van Zandt und der Gitarrist Nils Lofgren. Und weil die E Street Band als eine der besten Livebands überhaupt gilt, soll es nächstes Jahr auch wieder gemeinsam auf große Tournee gehen! Das erzählte der Musiker der italienischen Zeitung La Repubblica.

Zuletzt sorgte Bruce mit seinem Gastspiel auf dem New Yorker Broadway für Begeisterung. Die Showreihe, die der Musiker solo-akustisch bestritt, war eigentlich nur für etwas mehr als einen Monat geplant gewesen. Aufgrund des großen Erfolgs lief die Show über ein Jahr lang. Nachzuhören ist das auf dem Live-Album sowie dem Netflix-Special “Springsteen on Broadway”. Kurz zuvor hatte Bruce seine viel beachtete Autobiografie “Born to Run” veröffentlicht.

Getty Images Bruce Springsteen beim New York Comedy Festival

Getty Images Bruce Springsteen bei einem Auftritt mit der E Street Band im Mai 2016

Jamie McCarthy / Staff (Getty) Rock-Gigant Bruce Springsteen

