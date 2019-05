Désirée Nick (62) nimmt den Reality-TV-Gerüchten den Wind aus den Segeln! Erst vor wenigen Tagen wurde spekuliert, dass die spitzeste Zunge Deutschlands schon bald in Das Sommerhaus der Stars einziehen wird – in wessen Begleitung, soll bis dahin noch nicht bekannt gewesen sein. Doch dass La Nick tatsächlich gegen Michael Wendler (46) und Co. antreten wird, dementierte die 62-Jährige nun höchstpersönlich: Désirée ist keine Sommerhaus-Kandidatin 2019!

Auf die fiesen Sticheleien der Nick müssen die Zuschauer im Sommer leider verzichten – auf Facebook hinterließ sie ein ziemlich eindeutiges Statement: "Zu dementieren wäre nicht nur meine Teilnahme! Zu dementieren ist ebenso die Behauptung, ich würde mit Partnerin einziehen. Altershomosexualität ist ein Phänomen der Männerwelt. Ich gebe bekannt: Es hat sich bei mir nichts geändert!"

Ihre Aussage bestätigte nur wenig später auch ihr Management auf Anfrage von AZ: "Das ist eine Falschmeldung. Wir dementieren, dass Frau Nick da mitmacht." Désirée ist nicht die erste Promidame, die eine vermeintliche Teilnahme an dem VIP-Format verneint. Auch Iris Klein (52), die ebenfalls als fester Bestandteil des Casts spekuliert worden war, erklärte öffentlich, dass sie und Peter Klein sich nicht am Kampf der Promipaare beteiligen werden.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im April 2019

Anzeige

Sascha Steinbach/Getty Images Désirée Nick bei "Promi Big Brother" 2015

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama Peter und Iris Klein

Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Désirée nun offenbar doch nicht am Sommerhaus teilnimmt? Ich finde es super-schade. Ach, mir ist das gleich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de