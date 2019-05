Seit einigen Wochen sorgt das Stalker-Drama bei GZSZ für Spannung pur! Karla kam nach Berlin in den Kolle-Kiez, um als Praktikantin für Emily zu arbeiten. Was die Taschendesignerin allerdings lange nicht weiß: Karla ist total besessen von ihr! Sogar so sehr, dass Karla sie entführt, nachdem Emily ihr wahres Gesicht erkennt. Ein erster Fluchtversuch von ihr scheiterte – doch dieser Psycho-Wahnsinn soll schon bald ein Ende finden!

Wie RTL gegenüber Bild offenbart, soll der Kampf zwischen der Stalkerin und ihrem Opfer am kommenden Freitag endlich aufgelöst werden. Wie genau die ganze dramatische Geschichte ausgeht, bleibt allerdings offen. Karlas Darstellerin Janina Kranz (24) weiß: "Emily ist eine Kämpfernatur, aber Karla ist unberechenbar und psychisch krank. Beide entwickeln in dieser Extremsituation ungeahnte Kräfte, es bleibt also spannend!"

Auch Emilys beste Freundin Sunny wurde von Karla angegriffen und von ihr gefesselt und betäubt. Die Darstellerin Valentina Pahde (24) verriet im Interview, wie es für sie war, diese Szenen zu spielen: "Die Dreharbeiten waren sehr spannend und cool. Ich liebe es ja, neue Sachen zu probieren und Action spielen zu dürfen", schilderte sie.

Instagram / janinakranz Janina Kranz, Schauspielerin

MG RTL D / Bernd Jaworek Anne Menden spielt Emily Badak bei GZSZ

MG RTL D Sunny (Valentina Pahde) bei GZSZ

