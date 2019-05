Jetzt spricht Ellen Marquardt doch noch mal! Die Wer wird Millionär-Kandidatin kam am Montagabend gar nicht gut an – da wusste selbst Moderator Günther Jauch (62) irgendwann nicht mehr weiter: Die überzeugte Blumenzüchterin war überhaupt nicht in Plauderlaune und gab dem Entertainer durchgehend schnippische Antworten. Zwar ging sie mit soliden 32.000 Euro aus der Quizshow – doch besonders beliebt machte sie sich bei den Zuschauern nicht. Dabei seien ihre vermeintlichen unhöflichen Sprüche einfach nur witzig gemeint gewesen!

Im Bild-Interview erklärt Ellen: "Einige Leute verstehen meine rheinländische Art nicht. Wir Rheinländer haben halt einen direkten, etwas trockeneren Humor. Die Leute, die mich kennen, wissen das." Gleichzeitig sei die Katzenliebhaberin auch einfach super-nervös gewesen und hätte unglaublich Angst gehabt, sich vor laufender Kamera zu blamieren. Die negativen Reaktionen in den sozialen Medien kann die Neusserin gar nicht nachvollziehen: "Die Atmosphäre war aber während der Sendung gut, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass Herr Jauch eingeschnappt war. Die Zuschauer haben geklatscht, ich habe danach viele positive Nachrichten bekommen", schildert sie.

Die Zuschauer vor den Bildschirmen hatten allerdings während der Sendung eine ganz andere Meinung und taten die auch während der Sendung auf Twitter kund: "Wow, wie kann man so unsympathisch sein? Der arme Günther Jauch", fand ein User. Und als Ellen auch noch zu einer Gesangseinlage ansetzte, kann sich ein Follower nicht mehr zurückhalten: "Und ich dachte, nach dem Topmodel Finale kann es nicht peinlicher werden."

