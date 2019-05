Am vergangenen Freitag geschah das, worauf die Spice Girls-Liebhaber zwölf Jahre lang warten mussten: Emma Bunton (43), Geri Horner (46), Mel B. (43) und Melanie C. (45) feierten ihre große Reunion in Dublin. Die Girlband konnte allerdings nicht alle in ihren Spice-Bann ziehen – der Ton versagte auf ganzer Linie. Mel versprach daraufhin, dass sie das in den Griff bekommen würden. Doch auch beim zweiten Gig gab es erneut Probleme. Einige Fans verlangen jetzt sogar ihr Geld zurück!

Wie Daily Mail berichtet, soll auch beim Spice Girls-Konzert in Cardiff in Sachen Technik einiges schiefgelaufen sein. Auf Twitter machten die traurigen Fans ihrem Ärger Luft. “Ich bin so enttäuscht vom Spice Girls-Konzert”, “Ich habe den Cardiff-Gig früher verlassen. Sehr enttäuschend, da man nicht mal ein Wort hören konnte” und “Macht ihr Witze? Ich bekomme einen besseren Sound aus alten Flip-Flops. Schrecklich – die Girls waren brillant, aber wurden total vom Sound hängen gelassen”, waren nur drei der Netz-Urteile.

Einige gingen sogar noch weiter und fordern jetzt die Erstattung der Tickets. “Absolut geschockt! Der Sound war so schlecht, man sollte sein Geld zurückbekommen”, schrieb ein Nutzer. Ein weiterer verpackte seine Kritik in dem Spice Girls-Welthit “Wannabe”: “Die Spice Girls bei ihrer UK-Tour 2019: ‘So tell me what you want, what you really want’ – und die Fans: ‘I wanna, I wanna, I wanna really, really, really wanna eine verdammte Erstattung!’”

SplashNews.com Die Spice Girls bei ihrem Konzert in Dublin

Anzeige

Splash News Spice Girls auf ihrer Reunion-Tour in Dublin 2019

Anzeige

Stuart Wilson/Getty Images Mel B., Geri Horner, Emma Bunton und Mel C. von den Spice Girls 2012 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de