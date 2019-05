Seit rund vier Monaten ist es endlich offiziell: Matthias Schweighöfer (38) und Ruby O. Fee (23) sind ein Liebespaar! Nachdem sich der Schauspieler bereits vor über einem Jahr heimlich von seiner Freundin und der Mutter seiner Kinder Ani getrennt hatte, ist er nun total happy mit seiner neuen Partnerin. Wie Ruby jetzt verrät, arbeiten die beiden auch gerne mal zusammen an ihrer Beach-Figur!

Im Interview mit Gala erzählt die Schauspielerin, dass sie zwei- bis dreimal in der Woche zum Krafttraining ins Fitnessstudio gehe. Und manchmal ist sie dabei sogar in Begleitung ihres Partners: "Wir trainieren auch mal zusammen im Studio", offenbart der Filmstar. Doch das gemeinsame Sporteln scheinen die beiden mehr als Freizeitvergnügen zu sehen: "Dabei gehören wir aber nicht zu den Fitness-Pärchen, die sich gegenseitig coachen oder so", schildert die Beauty.

Auch außerhalb des Gyms zeigen sich die Turteltauben mittlerweile ganz verliebt. Nicht zuletzt vor einigen Tagen: Matthias postete ein süßes Couple-Pic von den American Icon Awards in Beverly Hills. Der Regisseur knutscht seine 23-jährige Freundin auf die Wange, während diese verliebt in die Kamera lächelt.

Action Press / MediaPunch Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer im Mai 2019 bei den American Icon Awards

Anzeige

Frederic Kern / Future Image Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer bei der Berlinale 2019

Anzeige

Instagram / matthiasschweighoefer Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de