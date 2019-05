Schluss mit der Zurückhaltung! Schon vor Monaten wurde immer wieder spekuliert: Sind Lena Gercke (31) und Dustin Schöne nun ein Paar oder nicht? Vergangenen April bestätigte das Model dann die Gerüchte: Der Werbefilm-Regisseur ist ihr neuer Partner. Bisher zeigten die beiden ihre Liebe auf Social Media und auch in der Öffentlichkeit kaum. Das hat sich nun geändert: Bei einem gemeinsamen Frankreich-Urlaub demonstrierten die beiden Turteltauben ihre Liebe – sie konnten die Finger nicht voneinander lassen.

Nach den Filmfestspielen in Cannes gönnten sich Lena und ihr Dustin eine kleine Auszeit im sonnigen St. Tropez. Nach Informationen der Bild und Paparazzi-Fotos nach zu urteilen, flirtete das Paar innig in aller Öffentlichkeit miteinander. Ob beim Spazierengehen oder beim Eisessen – immer wieder küssten sich die zwei und das in aller Öffentlichkeit!

Bevor das Model ihre Beziehung zu Dustin offiziell gemacht hatte, wurde ihr ein heißer Flirt mit einem ganz anderen Mann nachgesagt. Angeblich soll sie mit Alexander Zverev (22), dem Shooting-Star der deutschen Tennisszene, angebandelt haben. Doch tatsächlich soll zwischen den beiden nie mehr als gute Freundschaft gewesen sein. Dies machte Lena nun mit ihrem Liebes-Trip mit Dustin noch einmal mehr als deutlich.

Instagram / dustin_schoene Lena Gercke und Dustin Schöne in den Vereinigten Arabischen Emiraten

P.Hoffmann/WENN.com Lena Gercke im April 2019 in München

Getty Images Alexander Zverev in New York 2017

