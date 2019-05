Über die Liebe von Bauer Josef und Narumol zogen vor nicht einmal einem halben Jahr dunkle Gewitterwolken auf: In einem Interview sprach die Thailänderin ganz offen darüber, ihr Lachen verloren und schon öfter über eine Trennung von ihrem Ehemann nachgedacht zu haben. Vor allem aber ihr Heimweh bereitete ihr des Öfteren schlaflose und tränenreiche Nächte. In einem neuen Bauer sucht Frau-Special bereisen Josef und Narumol nun Thailand – und dürfen sogar Prinzessin Sirindhorn persönlich kennenlernen! Ob das Narumols Sehnsucht stillen wird?

Es ist das erste Mal nach seit ihrer Ehekrise, dass man Narumol, ihren Mann Josef und ihre Töchter Jenny und Jorafina wieder vereint im Fernsehen sieht. Der kleinen Familie wird in der Sonderfolge von "Bauer sucht Frau" eine große Ehre zuteil: Narumol darf mit ihren Liebsten an einer Audienz am Königshof ihres Heimatlandes teilnehmen. Das erfüllt vor allem die Moderatorin Inka Bause (50) mit Stolz: "Ich kenne Narumol und Josef jetzt schon seit fast zehn Jahren und habe mich riesig gefreut, als ich von ihrer Einladung zur Audienz nach Thailand gehört habe. Ich weiß, wie wichtig Narumol die Kultur ihrer Heimat ist." Die Einladung verdankt Narumol übrigens einer Teilnahme bei einem Kieler Papayasalat-Wettbewerb im Oktober 2018 – dieser fand unter der Schirmherrschaft der thailändischen Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn statt.

Für Narumol geht mit dem Thailand-Besuch ein großer Traum in Erfüllung – denn im Verlauf der Reise trifft sie zum ersten Mal nach zwei Jahren ihren Vater und ihren Sohn Jack wieder: "Das war der schönste Tag in meinem Leben. Ich bin so glücklich!" Ob damit auch nun die Wogen in ihrer Partnerschaft mit Josef geglättet sind? Immerhin bemüht sich der charmante Landwirt, sich den Gegebenheiten des Heimatlandes seiner Liebsten anzupassen: Im Rahmen der Audienz wird auch Josef in traditionelle lilafarbene Gewänder gekleidet – und lässt sich sogar zum ersten Mal in seinem Leben schminken! "Bauer sucht Frau – Josef & Narumol am Königshof" wird am 30. Mai um 19:05 Uhr ausgestrahlt.

TVNOW Narumol, Jorafina, Bauer Josef, Jenny, Jak und Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn

RTL Narumol und Bauer Josef in Thailand

TVNOW / Sveinn Baldvinsson Jenny, Bauer Josef, Narumol und Jorafina

