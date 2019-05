Das lustige Rätselraten kann beginnen! Seit fast drei Monaten verfolgen die Let's Dance-Fans gespannt, wie sich ihre prominenten Lieblinge auf dem Tanzparkett schlagen. Woche für Woche lernt das Publikum die TV-Stars dabei immer besser kennen – schließlich geben die Kandidaten während dieser intensiven Zeit auch viel aus ihrem Privatleben preis. Den Zuschauern zuliebe öffnen nun einige Teilnehmer sogar ihr privates Fotoalbum und veröffentlichen zuckersüße Schnappschüsse aus ihrer Kindheit.

Zwar ist Teenie-Star Lukas Rieger (19) längst nicht mehr dabei, ein Blick auf ein Pic aus früheren Zeiten lohnt sich dennoch. Während Lukas heute als absoluter Mädchenschwarm gilt, scheint er vor einigen Jahren noch ein kleiner Frechdachs gewesen zu sein. Schel­misch posiert Klein-Lukas vor der Linse und zieht dabei grimmig eine Schnute. Thomas Rath (52) kann man hingegen bereits an seinem herzlichen Lachen erkennen. Offenbar hatte die gute Laune den Designer auch früher fest im Griff – damit ist wohl klar, dass bei ihm die Fröhlichkeit in den Genen liegen muss. Bei Benjamin Piwko (39) ist das mit dem Wiedererkennen hingegen nicht so leicht, oder? Auf dem Bild, das RTL veröffentlichte, fallen sofort seine niedlichen Locken ins Auge. Mit seinen dunklen Kulleraugen hat er bestimmt schon im Kindesalter die Herzen von zahlreichen Frauen höher schlagen lassen.

Evelyn Burdecki (30) ist an Niedlichkeit ebenfalls kaum zu übertreffen. Über beide Ohren strahlend wird bei ihr – wie bei Thomas – prompt klar, dass die amtierende Dschungelkönigin schon immer eine absolute Frohnatur war. Allerdings hat sich an der Frisur der Rheinländerin einiges geändert. Während sie ihr Haar zwar auch weiterhin blond trägt, ist sie heute ohne Pony unterwegs. Den einzigen Promi, den man ohne Frage auf Anhieb erkennt, ist sicherlich "The One and Only" Oliver Pocher (41)! Schon als kleiner Junge ist ihm anzusehen, dass er den Schelm im Nacken sitzen hat. Den typischen Oli-Blick hatte der Comedian offensichtlich auch damals schon drauf: Den Kopf leicht zur Seite geneigt, blickt er verschmitzt in die Kamera.

TVNOW / privat Kinderfoto von Lukas Rieger

TVNOW / privat Kinderfoto von Evelyn Burdecki

TVNOW / privat Kinderfoto von Oliver Pocher

TVNOW / privat Kinderfoto von Thomas Rath

TVNOW / privat Kinderfoto von Sabrina Mockenhaupt

TVNOW / privat Kinderfoto von Kerstin Ott

TVNOW / privat Kinderfoto von Pascal Hens

TVNOW / privat Kinderfoto von Özcan Cosar



