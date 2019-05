Große Emotionen beim Bauer sucht Frau-Special! Narumol und ihr Mann Josef besuchten ihr Heimatland und statteten unter anderem auch ihrem Sohn Jack einen Besuch auf Ko Samui ab. Zwei Jahre lang hat die Frohnatur ihren Jungen nicht gesehen – klar, dass die Wiedersehensfreude da besonders groß war. Zusammen mit Josef und ihren beiden Töchtern Jorafina und Jenny feierte sie Jacks 37. Geburtstag.

Die kleine Jorafina war die Erste, die ihrem großen Bruder um den Hals fiel, als die Familie ihn im Hotel überraschte – ein Wiedersehen, das das Herz von Mama Narumol höher schlagen ließ. "Sie liebt ihn und ich freu mich, wenn ich das so sehe", schwärmte die 54-Jährige. Auch das Geburtstagskind selbst war total überwältigt, seine Liebsten nach so langer Zeit endlich wieder in die Arme schließen zu können: "Ich war schon sehr gerührt. Ich hatte schon seit fast 15 Jahren keinen Geburtstag mehr mit meiner Familie. Das war etwas ganz Besonderes."

Nach einem gemeinsamen Tempelbesuch ging es für Narumol und ihre Angehörigen dann zum Strand, wo sie gemeinsam Kuchen aßen und sich köstlich amüsierten. "Für mich ist das der glücklichste Moment meines Lebens. Die Kinder zusammen mit Josef – wir alle zusammen, das ist Mutterglück", freute sich die ehemalige Kuppelshow-Teilnehmerin. Und auch ihre bessere Hälfte wurde von ihren Gefühlen überwältigt: "Da geht mir gleich das Herz auf, wenn man da so zusammen sitzt."

TV NOW Narumol und Bauer Josef am Geburtstag von Sohn Jack

TVNOW Narumol mit ihrem Sohn Jack

TV NOW Bauer Josef mit den Kindern seiner Frau Narumol

