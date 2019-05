Love Island-Fans aufgepasst, es wird wieder geflirtet! In Deutschland geht das Kuppelformat zwar erst im Herbst in die nächste Runde, aber die britischen Singles stehen schon jetztin den Startlöchern. Ab dem 3. Juni flimmert die Show wieder über die Bildschirme und die ersten Bilder der liebeshungrigen Teilnehmer sehen schon mal vielversprechend aus. Heiße Kurven, dicke Muskeln und ein verführerisches Lächeln – was will man eigentlich mehr?

Unter den Männern sind sogar ein paar prominente Gesichter – wie zum Beispiel Curtis Pritchard! Der britische Profitänzer ist vor allem durch die Fernsehsendung Dancing with the Stars bekannt. Bei "Love Island" sucht der 23-Jährige nun keine Tanzpartnerin, sondern die Frau fürs Leben. Dabei bekommt er Konkurrenz von Tommy Fury, dem jüngeren Bruder von Boxlegende Tyson Fury (30). Der 20-Jährige erklärte im Interview mit Daily Mail, dass er besonders auf Blondinen stehe – sein Promi-Crush: Ariana Grande (25). In Sachen Sixpack kann Michael Griffiths auf jeden Fall mithalten. Der 27-Jährige ist von Beruf Feuerwehrmann und ist auch ohne Uniform ein wahrer Augenschmaus. Bei den Ladys punktet er laut eigener Aussage aber vor allem mit seinem Lächeln. Auch der 28-jährige Ingenieur Callum Macleod will die Girls mit seinem Charme um den Finger wickeln – ebenso wie der 20-jährige Rugby-Spieler Sherif Lanre und der 24-jährige Fitnessstudio-Besitzer Anton Danyluk. Komplettiert wird die testosterongeladene Runde von Sonnyboy Joe Garratt. Der 22-jährige Gastronom würde sich auf einer Attraktivitäts-Skala eine Acht oder Neun geben.

Eines steht schon mal fest: Die weiblichen Singles geizen auf keinen Fall mit ihren Reizen. Die 23-jährige Wissenschaftlerin Yewande Biala schätzt ihre Flirt-Fähigkeiten selbst eher gering ein – ob sie in der Villa vielleicht doch mal in die Offensive geht? Die 26-jährige Flugbegleiterin Amy Hart hat auf jeden Fall klare Vorstellungen von ihrem Traummann. Sie schwärmt für Hollywood-Hottie Liam Hemsworth (29). Mit dessen Namensvetter Liam Payne (25) hat sie sogar schon mal ein Foto machen dürfen. Surferin Lucie Donlan und Kosmetikerin Amber Gill sind mit ihren 21 Jahren die jüngsten Damen der Truppe, in Sachen Sexappeal stehen sie ihren Mitstreiterinnen aber in nichts nach. Zu guter Letzt wagt auch Anna Vakili das TV-Abenteuer. Die 28-jährige Apothekerin gilt als die britische Kim Kardashian (38) und hat auf Instagram schon stolze 78.000 Follower. Laut Daily Star soll auch ihre Schwester Mandi Vakili mit einziehen – das wurde bisher aber noch nicht offiziell bestätigt.

Instagram / curtispritchard12 Curtis Pritchard, Profi-Tänzer

Instagram / tommytntfury Tommy Fury, britischer Boxer

Instagram / mac_griffiths_ UK-"Love Island"-Teilnehmer Michael Griffiths

Instagram / callum_macleod Callum Macleod, "Love Island"-Kandidat 2019 in Großbritannien

Instagram / sherif_lanre Sherif Lanre, britischer "Love Island"-Teilnehmer

Instagram / anton_danyluk Anton Danyluk, britischer Fitness-Inlfuencer

Instagram / josephgarratt Joe Garratt, Reality-TV-Star

Instagram / yewande_biala Yewande Biala, britischer Reality-Star

Instagram / amyhartxo UK-"Love Island"-Teilnehmerin Amy Hart

Instagram / lucierosedonlan Lucy Donlan, Surferin

Instagram / amberrosegill Amber Gill, UK-"Love Island"-Kandidatin 2019

Instagram / annavakili_ Anna Vakili in Dubai

Instagram / mandi_vakili Anna und Mandi Vakili

