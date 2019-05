Dieser Auftritt strotzte nur so vor Frauen-Power: Vor zwei Jahren flimmerte das erste Mal Big Little Lies über die TV-Bildschirme. Mit den Hauptdarstellerinnen wie Nicole Kidman (51) oder Reese Witherspoon (43) feierte die Serie einen Riesen-Erfolg – kein Wunder, dass die zweite Season da nicht lang auf sich warten ließ. Nicole, Reese und Co. zelebrierten erst kürzlich die Premiere der zweiten Staffel von "Big Little Lies"!

Am Donnerstagabend trafen die Stars der Erfolgsserie wieder zusammen und feierten ihren zweiten großen Hit. Die "Natürlich blond"-Darstellerin setzte ihren Traumbody in einem schwarz-rosafarbenen Kleid in Szene und strahlte bis über beide Ohren. Auch die 51-Jährige verzauberte alle anwesenden Fotografen in einem Glitzeranzug. Zusammen mit ihrem Mann Keith Urban (51) schmuste sie so über den Red Carpet.

Doch auch die anderen Stars konnten sich sehen lassen. So überzeugten Shailene Woodley (27) in einem ziemlich extravaganten Look und Neu-Ehefrau Zoe Kravitz (30) in einem Mini-Kleid mit funkelnden Applikationen. Meryl Streep (69), die in der zweiten Staffel zum "Big Little Lies"-Cast dazugestoßen ist, glänzte an diesem Abend in einem ziemlich bunten, bodenlangen Chiffonkleid.

Getty Images Reese Witherspoon bei der "Big Little Lies"-Premiere 2019

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban

Getty Images Shailene Woodley, "Big Little Lies"-Star

Getty Images Zoe Kravitz bei der Premiere zur zweiten "Big Little Lies"-Staffel

Getty Images Meryl Streep, Schauspielerin



