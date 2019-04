Seit über einem Jahr warten Fans auf die Fortsetzung der eigentlich als Miniserie konzipierten Gesellschaftssatire Big Little Lies – das hat nun aber ein Ende! Das verworrene Spiel um Lügen, Schuld und Geheimnissen geht in die nächste Runde. Als angekündigt wurde, dass die Erfolgsserie, die auf dem Roman “Tausend kleine Lügen“ von Liane Moriarty basiert, um eine zweite Staffel verlängert wird, war die Freude bei Fans und dem Cast groß: Nun gibt es den ersten Trailer von Season zwei zu sehen!

Wie der Teaser zeigt, wird es für die intriganten Protagonistinnen Madeline (Reese Witherspoon, 43), Jane (Shailene Woodley, 27) und Co. wieder spannend. In sieben Folgen bemühen sich die Figuren darum, mit dem Tod von Perry (Alexander Skarsgard, 42) umzugehen. In der zweiten Staffel geht dessen Mutter, die von keiner Geringeren als Oscar-Preisträgerin Meryl Streep (69) verkörpert wird, in dem kalifornischen Nobelort Monterey den Geheimnissen auf den Grund, die sich in Staffel eins angedeutet haben. Im Trailer will sie beispielsweise aus Madeline (Reese Witherspoon) herausbekommen: “Mein Sohn ist tot. Ich möchte wissen, was in dieser Nacht passiert ist. Ich bin versucht, dich zu fragen. Aber ich denke nicht, dass ich die Wahrheit erfahren würde, oder?“

Ob die zweite “Big Little Lies”-Runde an den Erfolg der mehrfach ausgezeichneten Vorgängerstaffel anknüpfen kann, wird sich ab dem 9. Juni zeigen: Dann startet die Serie auf dem Pay-TV-Sender HBO. Freu ihr euch bereits auf die kommenden Episoden? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Frederick M. Brown/Getty Images Hollywoodstars Nicole Kidman und Meryl Streep, Februar 2019

Frederick M. Brown/Getty Images Oscar-Preisträgerin Meryl Streep, 2019

MG RTL D / NBCUniversal / Blossom Films Nicole Kidman, Shailene Woodley und Reese Witherspoon in "Big Little Lies"

