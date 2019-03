Hat Shailene Woodley (27) bald einen süßen Babybauch? Die Schauspielerin verzaubert ihre Fans derzeit vor allem im Serien-Hit "Big Little Lies" mit ihrer Rolle als Jane, an der Seite von Nicole Kidman (51), Reese Witherspoon (42) und Laura Dern (52). Jane ist im Gegenzug zu der 27-jährigen Shailene bereits Mutter. Bei der Fashion Week in Paris gesteht die Kinodarstellerin nun, welchen Einfluss das Drehbuch auf ihre eigene Familienplanung hat!

"Big Little Lies"-Fans kennen Shailene bereits mit Baby im Arm. Gegenüber WWD verrät die Hollywood-Beauty, dass sie in der Serie gerne die Rolle der Mutter spiele. "Es ist großartig, aber jetzt will ich selbst auch unbedingt kleine Babys haben", teilt sie mit. Ob sie dafür wirklich schon bereit ist? Immerhin gibt die US-Amerikanerin lachend zu, dass das Beste am TV-Mami-Dasein womöglich sei, dass man die Kinder am Ende des Tages zu ihren echten Eltern zurückgeben könne.

An einem potenziellen Papa fehlt es der Kalifornierin zumindest schon mal nicht. Seit Januar 2018 ist Shailene offiziell mit dem Rugby-Spieler Ben Volavola (28) zusammen. Im Mai 2018 gaben die Turteltauben sogar schon ihr Red-Carpet-Debüt. Die beiden sollen sich auf Fidschi kennengelernt haben, während Shailene für den Film "Die Farbe des Horizonts" vor der Kamera stand.

Getty Images Die Crew von "Big Little Lies"

Tibrina Hobson/Getty Images Shailene Woodley bei der Premiere zu ihrem Film "Die Farbe des Horizonts"

Instagram / shailenewoodley Shailene Woodley und Ben Volavola

