Für Janina Kranz (24) heißt es nun Abschied nehmen! Anfang März flimmerte die Schauspielerin erstmals bei GZSZ über die Fernsehbildschirme – und ihre Rolle Karla Borchert brachte ordentlich Schwung in den Kolle-Kiez. Denn die junge Frau war besessen von ihrer Chefin, Emily Wiedmann (Anne Menden, 33). Der Höhepunkt des Stalking-Dramas gipfelte in einer heftigen Entführung. Das waren für die junge Darstellerin die letzten Szenen – sie verlässt die Serie.

Das gab Janina am Donnerstag höchstpersönlich im RTL-Interview bekannt: "Hallo, ich bin Janina und ich spiele die Karla bei GZSZ – beziehungsweise spielte, denn das ist jetzt vorbei." Die Zeit am Set wird die 24-Jährige in guter Erinnerung behalten. Ihr habe einfach alles Spaß gemacht, besonders der Charakter ihrer Figur habe sie sehr gefordert. "Dieses Spiel mit den zwei Gesichtern, das war am besten", schwärmte sie.

Ihre größte Herausforderung sei aber definitiv die Szene gewesen, in der sie versuchte, Emily zu ertränken. "Weil Anne da auch so viel reingelegt hat und ihre Tränen so in den Augen zu sehen, war schon nicht leicht", erklärte Janina. Noch ist nicht klar, ob Emily den Mordversuch überlebt – und vor allem, was aus Karla wird. Für alle Serien-Fans bleibt es also spannend. Der große GZSZ-Showdown wird erst am morgigen Freitag ausgestrahlt.

TVNOW / Rolf Baumgartner Valentina Pahde und Janina Kranz bei GZSZ

TVNOW / Rolf Baumgartner Sunny (Valentina Pahde) und Karla (Janina Kranz) bei GZSZ

TVNOW Emily (Anne Menden) bei GZSZ

