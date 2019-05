Wenn es um Miranda Lamberts (35) Privatleben geht, steht eines fest: Nichts ist vorhersehbar! Nachdem die Musikerin und ihr Ex Blake Shelton (42) überraschend ihre Scheidung verkündet hatten, folgte eine positive Überraschung: In Brendan McLoughlin fand die Sängerin einen neuen Partner, den sie nach drei Monaten Beziehung bereits ehelichte! Kürzlich gelangten allerdings schon Trennungsgerüchte an die Öffentlichkeit – droht ihre Ehe tatsächlich schon zu scheitern?

Wie eine dem Paar nahe stehende Quelle kürzlich wissen wollte, sei Miranda und Brendans Fernbeziehung an allem schuld: Die stolze Entfernung von 1500 Kilometern zwischen ihrem Wohnort Nashville und seinem Zuhause New York würde ihrem Glück in die Quere kommen. Nach den verheerenden Schlagzeilen stellt Mirandas Manager im Interview mit E! News nun allerdings klar: "Es ist völlig frei erfunden. Kein bisschen davon ist wahr. Sie sind glücklich und zusammen", heißt es in dem offiziellen Statement.

Neben der Fernbeziehung an sich war zuvor auch von zu unterschiedlichen Zukunftsvorstellungen die Rede: Miranda wünsche sich demnach schnellstmöglich ein Kind. Dagegen zweifle Brendan gänzlich an seiner Ehe mit dem Country-Star. Den unwahren Anschuldigungen dürfte nun aber der Wind aus den Segeln genommen worden sein.

Getty Images Miranda Lambert und Brendan McLoughlin

Splash News Miranda Lambert im April 2018

Getty Images Miranda Lambert und ihr Ehemann Brendan McLoughlin

