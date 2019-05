Wayne Carpendale (42) ist total aus dem Häuschen! Seit einem Jahr sind er und seine Frau Annemarie Carpendale (41) stolze Eltern ihres ersten Kindes. Im Netz halten die beiden Love Birds besonders schöne und lustige Momente ihres Söhnchens fest. Die kommende Zeit könnte nun jedoch hektisch für den Schauspieler und die Moderatorin werden: Mads fängt nämlich gerade an zu laufen, wie der Schauspieler nun in einem Interview verkündete!

Im Gespräch mit Gala verriet der 42-Jährige: "Ein paar Schritte schafft er schon." Wenn er mit etwas beschäftigt sei und nicht merke, dass er läuft, dann funktioniere es schon prima. Allerdings ist der kleine Mann noch ein wenig wackelig auf den Beinen: "Wenn man ihm sagt 'Kleiner, du stehst gerade', dann guckt er auf seine Füße und dann plumpst er auf den Popo", plauderte der TV-Star weiter mit leuchtenden Augen aus dem Nähkästchen.

Mads scheint also so langsam die große Welt mit seinen eigenen Füßen erkunden zu wollen. Aktuell wird er noch viel von seinen Eltern getragen – offenbar am liebsten auf den Schultern seines Papis, wie mehrere Fotos auf Waynes Instagram-Profil zeigen.

Instagram / wayne_interessiert_s Der Sohn von Annemarie und Wayne Carpendale feiert seinen ersten Geburtstag im Mai 2019

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale im Mai 2019

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale mit seinem Sohn Mads am Münchner Flughafen, Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de