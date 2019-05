Das Ratespiel geht weiter! Die Spekulationen um eine angebliche Romanze zwischen Sebastian Pannek (32) und Angelina Heger (27) reißen nicht ab. Seit Wochen liefern der einstige Rosenkavalier und die Ex-Bachelor-Finalistin zahlreiche Indizien dafür, dass sich die beiden sehr nah stehen. Nur Stellung nehmen wollen sie zu den Gerüchten bisher nicht. Aktuell befinden sich die Reality-Stars offenbar in einem Liebesurlaub – wie sie selbst mit einem klitzekleinen Detail auf ihren Fotos verraten!

Mit ihren neuesten Instagram-Pics beweisen die TV-Gesichter, dass sie sich auf einer gemeinsamen Boots-Tour an der Küste von Mauritius befinden. Sowohl die 27-Jährige als auch der 32-Jährige posieren auf einer Jacht. Auf dem Tisch vor ihnen steht das gleiche Gericht: Ein praller Salatteller mit Ei, Tomaten und Avocado – Angelina und Basti scheinen nicht nur ihre Leidenschaft zum Reisen zu teilen, sondern auch auf den gleichen Gaumenschmaus abzufahren.

Fans können sich in Zukunft wohl noch auf das ein oder andere Liebes-Indiz gefasst machen. Denn der Turtelurlaub scheint noch lange nicht vorbei zu sein: Am Freitag ist Sebastian in Barcelona gelandet – um zu arbeiten, wie er in seiner Story verriet. Allerdings weicht Angelina auch dort nicht von seiner Seite auch: Auch sie hält sich gerade in der spanischen Stadt auf.

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek auf Mauritius

Instagram / angelinaheger Angelina Heger auf Mauritius

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek im Mai 2019

