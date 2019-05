Ist das der endgültige Beweis für ihre Beziehung? Seit Wochen hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Sebastian Pannek (32) und Angelina Heger (27) ein Paar seien. Auf ihren Social-Media-Kanälen befinden sich zahlreiche Indizien dafür, dass die beiden sich regelmäßig an den gleichen Orten aufhalten. Zuletzt posierten der einstige Rosenkavalier und die Bachelor-Teilnehmerin fast identisch an einer Palme. Nun liefern sie einen weiteren Anhaltspunkt: Die beiden Reality-Stars befinden sich gerade auf Mauritius – und ganz offensichtlich auch in derselben Suite!

Die beiden Influencer präsentierten in ihren jeweiligen Instagram-Storys ihre traumhafte Honeymoon-Location in einer Room-Tour. Die Terrasse, die Wohnlandschaft, der Pool, das Bad – es besteht kein Zweifel darin, dass es sich um das identische Haus handelt. In den Videos befinden sich außerdem sowohl bei der 27-Jährigen als auch bei dem 32-Jährigen auf der Bad-Armatur ein schwarzer Kulturbeutel – am selben Platz. Viel Zeit scheint zwischen den Aufnahmen der angeblichen Love Birds demnach nicht zu liegen.

Ob Basti und Angelina aber tatsächlich ein Paar sind oder doch nur Freunde, bleibt weiterhin ihr Geheimnis. Ihre Fans haben jedenfalls mittlerweile genug von ihrem Versteckspiel. In den Kommentaren unter ihren neuesten Bildern häufen sich Kommentare wie "So ein Versteckspiel ist albern" oder "Finde es auch nur noch peinlich, euer Versteckspiel – ihr benehmt euch wie kleine Kinder."

Instagram / angelinaheger Angelina Heger im Mai 2019

Instagram/ angelinaheger, Instagram/ sebastian.pannek Hotelzimmer von Angelina Heger und Sebastian Pannek

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek im Mai 2019

